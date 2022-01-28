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Общество
28 января 2022, 08:50

Депутат: ждем, что в Послании будут конкретизированы задачи по обеспечению безопасности

Александр Маркевич. Фото из архива
Александр Маркевич. Фото из архива

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ждем, что в Послании будут конкретизированы задачи по обеспечению безопасности, заявил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Александр Маркевич.

"Безусловно, в Послании Президента будут затронуты вопросы безопасности и такие стратегические национальные интересы, как обеспечение независимости, территориальной целостности, суверенитета и устойчивого социально-экономического развития. События последних месяцев отчетливо показали устойчивый запрос общества на сильное государство. Потому что люди понимают, только государство может обеспечить защиту от вызовов и угроз, которые стоят перед нашим обществом и, конечно, мы строим свою безопасность, основываясь на своих силах и возможностях, - сказал Александр Маркевич. - В современном мире в одиночку нельзя обеспечить все эти моменты. Поэтому мы ждем, что в Послании будут конкретизированы цели и задачи на среднесрочную и долговременную перспективу по усилению вопросов безопасности в рамках Союзного государства, ОДКБ, СНГ, ЕАЭС. Мы являемся наблюдателями в ШОС, и за последние недели очень много было двусторонних, трехсторонних контактов и договоренностей по этому направлению для того, чтобы обеспечить баланс интересов, защиту и реализацию наших национальных интересов на этом поле".

Депутат уверен, что в Послании будет отражен запрос нашего общества на эволюционное развитие. "Последние события в Казахстане отчетливо показали, что мы стояли в миллиметре от того, что там произошло. То есть сотни жертв, тысячи людей, которые получили ранения, увечья, инфраструктура серьезно разрушена буквально за несколько дней. То, что создавалось десятилетиями. У нас люди хотят, чтобы мы развивались устойчиво, эволюционно. То есть созидая, основываясь на опыте предыдущих поколений, на тех достижениях, которые мы за годы своего суверенитета и независимости достигли", - подчеркнул он.-0-

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