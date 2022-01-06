Депутат: желающих дестабилизировать ситуацию в странах постсоветского пространства предостаточно

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Желающих дестабилизировать ситуацию в странах постсоветского пространства предостаточно, заявил БЕЛТА член Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Палаты представителей Игорь Хлобукин.

"В мире сегодня крайне неспокойно, желающих дестабилизировать ситуацию в странах постсоветского пространства, да и в мире в целом, предостаточно. Мы убедились в этом лично в 2020 году в период выборов президента Беларуси, а также в ходе приграничного конфликта на белорусско-польской границе в прошлом году. Используются любые поводы и предлоги для того, чтобы подтолкнуть граждан к неповиновению законной власти, а затем уже путем мягкой силы к беспорядкам и хаосу, подогреваемым атаками поднявших голову экстремистов и радикалов", - сказал Игорь Хлобукин.

По его словам, в Казахстане попытка раскачать общественно-политическую ситуацию по отдельному, чисто внутреннему хозяйственному вопросу, переросла в широкие социально-экономические и политические требования. "А это уже схема классических цветных революций и организаторам протестов становится совсем не важно, выполнены их требования или нет. Они выдвигают новые, идут на дальнейшее противостояние, отрицают любой диалог и компромиссное решение вопросов, - отметил депутат. - Действия понятны - получив исчерпывающие ответы на вопросы и желаемые требования, простые люди могут успокоиться и разойтись. Появление же политических требований и информационной поддержки говорит о том, что за этим стоят конкретные силы и ресурсы, а все мероприятия, начавшиеся одновременно в разных частях Казахстана, тем более в период праздничного спокойствия, говорят об их хорошей спланированности. Происходящее в Казахстане - наглядный пример того, чего можно ожидать от организаторов протестов, их зарубежных и заокеанских кураторов. Они не брезгуют ничем, от усиления социальной напряженности до нагнетания обстановки с мигрантами, или беженцами, с последующим подключением националистической составляющей и радикализации".

Игорь Хлобукин подчеркнул, что в этой связи вопрос консолидации общества, народного единства и принимаемые меры по корректировке Конституции Республики Беларусь как никогда актуальны. "Ведь это сделано с учетом самого пристального рассмотрения нашего собственного опыта, геополитической обстановки в мире и работы над ошибками. Поэтому закрепление в Конституции института Всебелорусского народного собрания - это не просто вводимый элемент прямого народовластия. Это возможность избежать кризисов, нагнетаемых как внутри страны, так и извне, консолидировать гражданское общество, подняв его на современный уровень развития, подключив ко всем вопросам управления государством через общественные организации, партии и институты местного самоуправления. Уверен, что все это позволит Всебелорусскому народному собранию выполнять стабилизирующую, укрепляющую, консолидирующую роль в обществе, быть гарантом слаженно функционирующей системы органов государственной власти и управления, устойчиво противодействовать всем вызовам и угрозам современности, обеспечивая ускоренное и стабильное общественно-политическое и социально-экономическое развитие страны в настоящем и будущем", - констатировал он.-0-