Депутатам важно из первых уст услышать о приоритетах в развитии страны - мнение

4 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Депутатам важно знать и понимать, как будет развиваться страна в ближайшей и отдаленной перспективах. Такое мнение высказал, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА об ожиданиях от встречи Президента с депутатами предыдущего и нынешнего созывов, Александр Сонгин, избранный депутатом Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва от Замкового избирательного округа №57.

"Встреча с главой государства станет для депутатов дополнительным стимулом к работе. Депутату важно услышать из первых уст приоритеты по развитию страны на ближайшее время и отдаленную перспективу", - отметил Александр Сонгин. Он подчеркнул, что все это поможет более эффективно работать в законотворческом русле.

Александр Сонгин около 30 лет был связан с педагогикой: работал учителем, директором школы, возглавлял систему образования района и области. "Поэтому ожидания от работы в парламенте связаны и с этой сферой. Надеюсь, что будет принят Кодекс об образовании. Еще одна актуальная тема - повышение ответственности родителей за воспитание детей", - отметил Александр Сонгин. Впрочем, он подчеркнул, что депутат не должен зацикливаться на какой-то одной теме.

"Наша общая задача и продвижение своего региона, его производителей, товаров. Что касается Гродненской области, то здесь важно уделить внимание развитию туризма, в том числе безвизового. Я избран от Замкового округа - в Новогрудском, Кореличском, Лидском и других районах региона немало интересных для туриста объектов, которые могли бы стать одними из драйверов развития региона", - подчеркнул новоизбранный депутат.

Что касается работы в округе, то она будет строиться, прежде всего, в зависимости от потребностей людей. Депутата должны знать лично, он обязан встречаться с избирателями, знать их ожидания, видеть пути решения проблем. "Всегда считал, что главное в работе - человеческое отношение к людям. Для парламентария этот посыл приобретает особую важность", - резюмировал Александр Сонгин.-0-