27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутатами проанализировано около 5 тыс. предложений граждан по обновлению Конституции, сообщил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании седьмой внеочередной сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, текст изменений Конституции - это предложения граждан, высказанные на диалоговых площадках, в ходе Всебелорусского народного собрания.

"Прошло широкое общественное обсуждение проекта, в стране ведется масштабная информационно-разъяснительная работа. Принципиально важно, что на всех этих этапах депутатский корпус был в гуще событий. В Палате представителей рассмотрено и проанализировано порядка 5 тыс. предложений граждан. Наши депутаты входили в состав Конституционной комиссии. И сейчас парламентарии активно работают с населением в избирательных округах", - сказал Владимир Андрейченко.

Спикер отметил, что только за последние две недели депутатами проведено свыше 1400 встреч с избирателями и трудовыми коллективами, принято участие в деятельности порядка 400 диалоговых площадок. Выполнен серьезный объем работы. Председатель Палаты представителей поблагодарил депутатов за профессиональный подход к делу и активную гражданскую позицию.

"Мы, конечно, сегодня на заседании рассмотрим более подробно вопрос об итогах общественного обсуждения проекта изменений и дополнений Конституции. Вместе с тем уже сейчас можно сделать вывод, что за последние годы белорусское общество повзрослело в политическом плане. Наши встречи проходили и в заводских цехах, и в студенческих аудиториях, и в общественных приемных. И везде мы видели искренний интерес к предлагаемым конституционным новациям. Люди научились отличать настоящих патриотов от демагогов, поняли истинную цену тем пустым обещаниям, которые привели бы страну к катастрофе", - добавил Владимир Андрейченко.-0-