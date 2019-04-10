Депутаты 11 апреля рассмотрят в первом чтении поправки об улучшении защиты прав потребителей ЖКУ

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поправки в закон о защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг планируется рассмотреть в первом чтении на заседании Палаты представителей 11 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

В первом чтении законодатели намерены рассмотреть поправки в закон о защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг. В проекте конкретизировали виды ЖКУ, критерии их качества, права и обязанности потребителей и поставщиков этих услуг, что расширяет возможности граждан для защиты своих прав. Планируется назначать в жилфонде уполномоченных лиц, которые от имени граждан будут заключать с исполнителями договоры на оказание жилищно-коммунальных услуг.

Повестка очередного заседания весенней сессии Палаты представителей включает также законопроекты по вопросам технического нормирования и стандартизации, о географических указаниях, ратификацию ряда международных договоров. В числе последних - межправительственные соглашения с Китаем о выделении Беларуси технико-экономической помощи на строительство футбольного стадиона и бассейна международного стандарта.-0-