Депутаты 18 декабря рассмотрят поправки о расширении перечня документов для пребывания в погранзоне

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Палаты представителей состоится 18 декабря. В перечень вопросов включены девять законопроектов, в том числе о внесении дополнений и изменений в некоторые законы по вопросам обеспечения пограничной безопасности. Поправки предусматривают, в частности, что перечень документов для пребывания в пограничной зоне будет существенно расширен. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Сейчас находиться в пограничной зоне (участок местности, прилегающий к государственной границе в среднем на глубину до 30 км) разрешается при наличии паспорта. В перечень документов, которые можно будет предъявить при проверке, планируется включить военный билет, водительские права, служебное удостоверение. Кроме того, согласно законопроекту иностранцы смогут без пропусков следовать транзитом через пограничную зону в санатории, дома отдыха, посещать там объекты придорожного сервиса. Законопроект предусматривает также ряд новаций, которые позволят укрепить пограничную безопасность.

Поправки в законы о погранбезопасности, как и еще ряд документов, будут рассмотрены во втором чтении. В их числе проекты законов о внесении изменений и дополнений в закон об инвестициях, о приватизации госимущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в ОАО. Второе чтение предстоит также поправкам в законодательство по вопросам питьевого водоснабжения и закону о регистре населения.

Парламентарии намерены рассмотреть также ратификации ряда соглашений, в том числе о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и КНР, с другой. В повестке также временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и его государствами-членами и Ираном, ряд других международных документов.-0-