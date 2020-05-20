Депутаты 21 мая рассмотрят во втором чтении поправки о новой модели валютного режима в Беларуси

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей на заседании 21 мая рассмотрит во втором чтении законопроект "Об изменении законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля". Поправки должны стать очередным шагом по созданию новой модели валютного режима в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

В первом чтении депутаты планируют рассмотреть поправки в кодексы по вопросам охраны и использования недр, а также в Гражданский и Хозяйственный процессуальные кодексы. Изменения в ГПК и ХПК предусматривают, что при обращении в суд вместо квитанции об уплате госпошлины можно будет указывать учетный номер операции в ЕРИП.

Кроме того, в повестке - ратификация соглашения о принципах налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию стран Евразийского экономического союза, Конвенции ООН о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации, протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС и других международных документов.-0-