Депутаты 6 декабря рассмотрят в первом чтении поправки об усилении борьбы с пропагандой нацизма

5 декабря, Минск /Корр.БЕЛТА/. Десять законопроектов планируют рассмотреть белорусские депутаты 6 декабря. В повестке заседания - поправки об усилении борьбы с пропагандой нацизма и экстремизма, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

Законопроект, который предусматривает в числе прочего введение уголовной ответственности за умышленную публичную реабилитацию нацизма, будет рассмотрен в первом чтении. Изменения планируется внести и в КоАП: предлагается предусмотреть административную ответственность за пропаганду, публичное демонстрирование, изготовление, распространение, хранение и приобретение с целью распространения символики или атрибутики экстремистских и террористических организаций, а также за хранение и приобретение с целью распространения нацистской символики. Одновременно законопроектом предлагается ввести ответственность за такие правонарушения, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания.

Первое чтение предстоит также поправкам в законы об аудиторской деятельности, о почтовой связи, в КоАП и ПиКоАП. Парламентарии рассмотрят также законопроект, предусматривающий корректировку закона о государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду.

Во втором чтении планируется рассмотреть поправки в закон об автомобильных дорогах и дорожной деятельности. В числе вопросов повестки ратификация международных договоров, в частности межправительственного белорусско-турецкого соглашения о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.-0-