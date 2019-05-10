Депутаты: антикоррупционный декрет - эффективная предупредительная мера

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Декрет "О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией" позволит более эффективно защитить государство от этого явления. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Василий Чекан.

Парламентарий отметил, что декрет усиливает действующее антикоррупционное законодательство. "Какими бы строгими ни были законы, их все равно нарушают. Считаю, теперь любой человек десять раз подумает, прежде чем совершит коррупционное преступление. На это и направлены нормы декрета. Все сделано для того, чтобы обезопасить государство от коррупции", - подчеркнул Василий Чекан.

С ним солидарна председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Наталья Гуйвик. Парламентарий считает, что предусмотренные декретом меры суровые, но обоснованные. Должностные лица совершают коррупционные преступления, несмотря на большие сроки, которые за них грозят. В парламенте уверены, что сам факт принятия декрета послужит эффективной предупредительной мерой.

Президент Беларуси подписал декрет "О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией" 10 мая. Документ издан в целях усиления мер ответственности за совершение коррупционных преступлений. В соответствии с декретом лица, осужденные за совершение коррупционных преступлений, не подлежат представлению к условно-досрочному освобождению или замене неотбытой части наказания более мягким.-0-