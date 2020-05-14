Депутаты готовят поправки в закон о соцстраховании в связи с включением в стаж срочной службы

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты готовят к рассмотрению в первом чтении изменения в закон об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного социального страхования. Он, в частности, приводится в соответствие с указом №48 "О повышении уровня социальной защиты граждан в связи с призывом на срочную военную службу, службу в резерве". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил член Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Павел Сильченок.

По указу с 1 января 2020 года военнослужащие, проходящие срочную военную службу, подлежат обязательному государственному социальному страхованию на случай достижения пенсионного возраста, инвалидности и потери кормильца. "Законопроект вносит изменения в положение об уплате обязательных страховых взносов. Перечислять их будет не сам военнослужащий, а та организация или воинская часть, в которой он будет проходить службу. Определяются периоды службы, которые будут засчитываться в страховой стаж", - рассказал депутат.

Кроме того, законопроект предполагает, что индивидуальный лицевой счет плательщика будет содержать больше информации. Например, сюда будут включаться сведения о работе за границей - с учетом того, что Беларусь имеет договоры о социальном обеспечении со многими странами. Поправки в этой части вносятся и в связи с изменениями в Трудовой кодекс, в котором теперь урегулирована такая сфера, как дистанционная работа. "Эти и другие поправки в закон об учете в системе государственного соцстрахования позволят учитывать всех, кто уплачивает страховые взносы, чтобы впоследствии у людей не возникало вопросов при оформлении пенсии", - отметил парламентарий.-0-