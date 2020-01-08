Депутаты изучают в избирательных округах предложения по мерам административной ответственности

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты изучают в избирательных округах предложения граждан и субъектов хозяйствования по изменению Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в секретариате Палаты представителей.

Парламентарии разъехались по своим избирательным округам, где во время встреч с людьми, в трудовых коллективах изучают в числе прочего мнения по совершенствованию мер административной ответственности. Предложения уже начали поступать и на электронную почту koap@house.gov.by. Сюда их можно направлять до 24 января включительно. При этом предложения и другая информация не подлежат рассмотрению в порядке, который определен законом "Об обращениях граждан и юридических лиц".

Как сообщалось, распоряжением Президента Беларуси от 17 декабря для подготовки комплексных предложений по корректировке Кодекса об административных правонарушениях создана межведомственная экспертная комиссия под руководством заместителя главы Администрации Президента Ольги Чуприс. В состав комиссии вошли работники Верховного и Конституционного судов, Генеральной прокуратуры, Комитета государственного контроля, министерств юстиции, внутренних дел, по налогам и сборам, иных ведомств, представители парламента, а также научного сообщества. Комиссия изучает мнения государственных органов и организаций, уполномоченных составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях либо являющихся регуляторами соответствующих общественных отношений, а также граждан и субъектов хозяйствования.

Ожидается, что в новом КоАП будут пересмотрены санкции, некоторые из них станут мягче. Возможно, отдельные правонарушения станут считаться незначительными и лишатся оснований для привлечения к ответственности. Такая норма есть и сегодня, но она работает не совсем хорошо. Эксперты считают, что административный процесс должен быть более быстрым и не должен вызывать затруднения. Кроме того, в отдельном разделе кодекса хотят обобщить работу, связанную с использованием технических средств фиксации правонарушений.

Президент Беларуси 16 декабря 2019 года провел совещание по вопросам применения мер административной ответственности. Александр Лукашенко подчеркнул: главным критерием работы должно быть не количество выявленных нарушений и выписанных штрафов, а профилактическое воздействие и реальное сокращение административных проступков. Он отметил, что действующий Кодекс об административных правонарушениях использует преимущественно карательный способ разрешения любых конфликтных ситуаций - так сложилось еще в советские времена. "А ведь это формирует в обществе мнение о чрезмерной жесткости и даже жестокости органов власти и власти вообще, а часто и очевидной несправедливости практики применения административных санкций", - обратил тогда внимание глава государства.-0-