Депутаты изучают вопрос усиления ответственности в сфере санэпидбезопасности

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты изучают необходимость усиления ответственности в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности населения, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Светлана Любецкая.

"Парламентариями ведется работа над разработкой нового законодательства об административных правонарушениях. Была поставлена задача максимально приблизить его к реалиям сегодняшней жизни для защиты интересов всех слоев общества. Один из поводов для работы в этом направлении преподнесла сама жизнь", - сказала Светлана Любецкая.

Она обратила внимание, что сегодня в законе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения предусмотрены права и обязанности граждан Беларуси, иностранных граждан, лиц без гражданства, организаций и индивидуальных предпринимателей на благоприятную среду обитания, получение полной, достоверной и своевременной информации, санитарных правилах и нормах поведения. "При этом в обязанность граждан входит участие в проведении этих санитарно-эпидемиологических мероприятий, выполнение предписаний государственных органов в этой сфере, а также забота о состоянии своего здоровья и своих детей. Иностранные граждане и лица без гражданства в Беларуси пользуются теми же правами, а также несут те же обязанности", - отметила парламентарий.

Но, как показывает практика, эти подходы не всеми соблюдаются. Последствия же их могут быть крайне негативными. "Поэтому для минимизации таких рисков ставится вопрос об усилении ответственности в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности населения. Эти вопросы находятся в поле зрения депутатов, изучается обоснованность таких предложений и перспектива их законодательной реализации", - пояснила Светлана Любецкая.

Депутаты призывают граждан к осознанному и ответственному поведению не только в отношении себя. "Речь идет не только о соблюдении элементарных правил гигиены, поведения в общественных местах и самом посещении этих мест. В превентивных целях следует обратить внимание на последствия сокрытия фактов посещения гражданами стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой при возвращении в Беларусь, а иностранными гражданами при въезде в нашу страну из таких регионов, непредоставления информации о состоянии своего здоровья при наличии явных признаков заболевания, представляющего опасность для населения, сокрытие информации о возможном источнике заражения и лицах, находившихся в контакте, - подчеркнула Светлана Любецкая. - Наша безопасность сегодня напрямую зависит от всех, как государства, так и каждого отдельно взятого гражданина, субъекта хозяйствования".-0-