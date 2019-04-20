Депутаты на субботнике благоустраивали территорию мемориала "Тростенец"

20 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Депутаты во главе с заместителем председателя Палаты представителей Болеславом Пирштуком сегодня на республиканском субботнике благоустраивали территорию мемориального комплекса "Тростенец", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

Парламентарии убирали опавшую листву, садили яблони. "До начала субботника состоялась церемония возложения цветов к обелиску с Вечным огнем в память о жертвах концлагеря. Кроме того, депутаты встретились с представителями Белорусской ассоциации бывших несовершеннолетних узников фашизма", - рассказали в пресс-службе.

В Палате представителей обратили внимание, что большинство депутатов принимали участие в республиканском субботнике в своих избирательных округах.

Собранные на субботнике деньги будут направлены на реконструкцию монумента на Площади Победы в Минске и памятников павшим героям, добавили в пресс-службе.-0-

Фото Геннадия Жинкова