Депутаты обсуждают изменения в рекламу на ТВ-каналах

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменения в рекламу на ТВ-каналах обсуждают сегодня во время заседания рабочей группы Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

На обсуждение вынесен проект закона "Об изменении законов по вопросам рекламы". Документ готовится к рассмотрению во втором чтении на весенней сессии Палаты представителей.

"Мы предлагаем в детских телевизионных передачах запрещать рекламу, если передача имеет продолжительность до 15 минут. Если она до 30 минут, то реклама возможна продолжительностью до 60 секунд в начале передачи и в конце. Если детская программа имеет продолжительность более 30 минут, то через каждые полчаса можно размещать рекламу, но она обязательно должна учитывать аудиторию. Также предлагается запретить в детских передачах рекламу лекарственных средств и методов лечения различных болезней", - сказал председатель Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Виктор Николайкин.

По его словам, также обсуждается вопрос выравнивания по звуку рекламы и основной программы. Кроме того, законопроект включает ряд поправок по использованию рекламы на транспорте и, в том числе, по вбрасываю рекламных буклетов в почтовые ящики. Последнее вызывает особенно много нареканий у граждан.

Закон о рекламе был принят в мае 2007 года, поэтому с течением времени возникла необходимость актуализации и уточнения его отдельных положений.-0-