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Общество
26 октября 2020, 20:37

Депутаты отмечают вдумчивый подход населения к конституционному реформированию

Светлана Любецкая. Фото из архива
Светлана Любецкая. Фото из архива

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переход к смешанной избирательной системе, институт уполномоченного по правам человека, национальная символика - примеры предложений по изменению Конституции Республики Беларусь в эфире телеканала СТВ озвучила председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Светлана Любецкая, сообщает БЕЛТА.

Светлана Любецкая отметила, что уже поступило огромное количество разнообразных предложений как с правовым обоснованием, так и просто пожеланий и идей, как от частных лиц, так и от коллективов и субъектов хозяйствования. "Не в количестве суть. Смысл в том, чтобы увидеть, о чем говорят люди, о чем думают. И мы видим серьезный подход", - подчеркнула она.

"Если анализировать уже поступившие предложения, можно разделить их на три группы. Первая касается видения политического устройства, вторая - пути социально-экономического развития. Третья - идеологическая составляющая, ценностная система, которая заложена в Конституции", - добавила депутат.

В первой группе есть предложения по корректировке полномочий Президента, парламента и правительства, избирательной системы. Во второй - о дальнейшем развитии республики, определении внешней и внутренней политики, социальных и экономических гарантиях. В идеологической составляющей звучат актуальные идеи о семье, религии.

"Если конкретно, то это предложения по переходу от мажоритарной к смешанной системе, вопросы сроков работы органов государственной власти. Есть вопрос, касающийся отмены смертной казни, - достаточно серьезная дискуссия на эту тему. Введение в стране должности уполномоченного по правам человека. Такой институт существует в мировой практике, и наши граждане рассуждают об этом. Это лицо, которое в силу наделения его определенными полномочиями будет вправе участвовать в разрешении тех или иных правовых споров и конфликтов", - рассказала Светлана Любецкая.

Среди интересных предложений она также назвала темы, касающиеся национальной символики и государственных языков (к русскому и белорусскому предложено добавить английский), о запрете усыновления белорусских детей иностранцами. Ставится вопрос о наделении правом досрочного выхода на пенсию многодетной матери или отца.

Некоторые положения рассматриваются в контексте изменений в основной закон страны. Прочие идеи, по мнению депутата, следует анализировать с точки зрения пересмотра соответствующих нормативных правовых актов.

"Диалоговые площадки активно отработали первый этап. На них, к слову, также велись активные дискуссии. Та информация, которая получена с площадок, в дальнейшем будет использована для работы над законопроектом", - добавила депутат.

Срок приема предложений продлен с 25 октября на неопределенное время - пока таковые есть.-0-

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