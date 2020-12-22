Депутаты Палаты представителей сдали антиковидную плазму

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Палаты представителей сдали сегодня антиковидную плазму в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, сообщила корреспонденту БЕЛТА член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Марина Шкроб.

Антиковидную плазму сдали 12 представителей Палаты представителей, из них 10 депутатов. К слову, Марина Шкроб сдавала плазму в третий раз.

"Все люди болеют по-разному. И никогда нельзя однозначно сказать, кто насколько тяжело будет болеть. И мы должны все сделать для каждого человека, который болеет. У нас есть лекарства, нам есть, чем людям помогать. Но одним из видов помощи является как раз-таки эта антиковидная плазма. И никаким образом ее нельзя взять откуда-то. Антитела можно получить только вместе с этой плазмой. То есть эту плазму должен кто-то сдать", - рассказала Марина Шкроб.

По своей профессии парламентарий акушер-гинеколог. "И я видела те случаи, когда жизнь человека висела на волоске и зависела от того, в достаточном ли количестве у нас есть элементы крови, есть ли они нужной группы. А сейчас ситуация тоже во многом похожа. Потому что иногда жизнь человека тоже от этого зависит. Конечно, есть нюансы применения этой плазмы, но это все изучается. Я думаю, что мы уже гораздо лучше знаем, как ее применять, чем это было в первой волне. И поэтому каждый человек, который имеет возможность помочь, должен это делать. И донорство, как одно из благородных побуждений человека, мне кажется, не должно вызывать ни у кого никаких сомнений", - отметила она.

Марина Шкроб добавила: "Несмотря на то, что в последнее время у Министерства здравоохранения появились умеренно-оптимистичные прогнозы на развитие ситуации. То есть на то, что она стабилизировалась, и даже в отдельных регионах страны стала уменьшаться заболеваемость. Тем не менее нам нельзя перестать, с одной стороны, бороться, а с другой, заготавливать плазму. Потому что мы не знаем, как эта болезнь будет развиваться. Поэтому нужно создать запасы антиковидной плазмы".-0-