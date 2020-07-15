Депутаты Парламентского собрания приедут в Витебск на "Славянский базар"

15 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси в России посетят XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске", который пройдет с 16 по 19 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Представители Парламентского собрания посетят торжественные мероприятия фестиваля, конкурс исполнителей эстрадной песни и детский музыкальный конкурс, примут участие в пресс-конференции, посвященной открытию "Славянского базара", - отметили в пресс-службе.

В Парламентском собрании подчеркнули, что витебский форум вносит значительный вклад в процесс строительства Союзного государства. "Парламентское собрание поддерживает все инициативы, направленные на сближение народов Беларуси и России, включая развитие диалога и взаимообогащение славянских культур, - рассказали в пресс-службе. - Ежегодные встречи в Витебске мастеров искусств и их благодарных зрителей символизируют братскую дружбу белорусов и россиян, сложившуюся на протяжении веков".

Союзное государство принимает участие в долевом финансировании фестиваля и в его организации. С 2003 года на "Славянском базаре в Витебске" проходит День Союзного государства. Союзные парламентарии ежегодно участвуют в фестивале. В программу форума включены мероприятия, проводимые с участием представителей Парламентского собрания и Постоянного комитета Союзного государства.

"Парламентским собранием учреждены два специальных приза участникам Международного конкурса исполнителей эстрадной песни и два специальных приза участникам Международного детского музыкального конкурса. Традиционно состоится награждение лучших исполнителей эстрадного и детского конкурсов от Беларуси и от России", - добавили в пресс-службе.-0-