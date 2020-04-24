Депутаты передали подарки ветеранам войны и труда в преддверии 75-летия Великой Победы

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей сегодня дистанционно поздравили проживающих в Республиканском интернате ветеранов войны и труда с наступающим 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и майскими праздниками, сообщает БЕЛТА.

Как рассказала председатель профильной комиссии Светлана Любецкая, депутаты приехали в Ждановичи, но, учитывая эпидемическую ситуацию, не стали ни заходить на территорию интерната, ни тем более встречаться с проживающими там пожилыми людьми. Парламентарии передали для них полезные витаминные подарки - фрукты и соки, а еще приветственный адрес от Палаты представителей. "Расстояние не имеет значения, если хочешь сказать доброе слово. Мы выразили глубокое уважение и благодарность за защиту Родины от фашистских захватчиков и восстановление страны в послевоенные годы", - подчеркнула Светлана Любецкая.

Сегодня в интернате 94 ветерана войны и труда. Как проинформировали депутатов, приняты необходимые меры, чтобы обезопасить пожилых людей. Общение между проживающими в разных корпусах ограничено. Сотрудники интерната работают вахтовым методом, чтобы минимизировать свои контакты.

Республиканский интернат ветеранов войны и труда принял своих первых постояльцев в июле 1974 года. Здесь созданы благоприятные условия для проживания, лечения, досуга, активного участия в общественной жизни учреждения. Работают библиотека, читальный зал, музей Великой Отечественной войны. Организовано пятиразовое питание (с учетом состояния здоровья - диетическое), предоставляются услуги парикмахера, полный комплекс банно-прачечного обслуживания.-0-