Депутаты планируют на весенней сессии рассмотреть изменения в Уголовный кодекс

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На весенней сессии Палаты представителей планируется рассмотреть проект изменений в Уголовный кодекс Беларуси. Об этом сообщил сегодня председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на закрытии четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

"Необходимо продолжить системную работу по дальнейшей либерализации уголовной ответственности и уже на весенней сессии Палаты представителей приступить к рассмотрению проектов новых Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов", - сказал Владимир Андрейченко.

Широкий резонанс в обществе вызвали принятые на этой сессии изменения в законодательство о гражданстве. Как пояснил спикер, эти корректировки позволят "наиболее полно реализовывать право на приобретение гражданства Беларуси, в том числе несовершеннолетними детьми, а также будут способствовать повышению миграционной привлекательности, улучшению демографического и экономического потенциала страны".

В самое ближайшее время ожидается внесение в Палату представителей новой редакции Кодекса об образовании. "Депутатскому корпусу следует оперативно включиться в работу над этим важным документом, а при необходимости - провести парламентские слушания с привлечением самого широкого круга заинтересованных", - отметил Владимир Андрейченко.-0-