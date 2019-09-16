Депутаты планируют в октябре принять республиканский бюджет на 2020 год

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект республиканского бюджета на 2020 год будет рассмотрен депутатами Палаты представителей не позже октября. Об этом председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко заявил сегодня в эфире телеканала "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

"Мы над ним работаем с июня. Наши депутаты входят в состав комиссии, которая создана по линии правительства. В ближайшее время этот законопроект поступит в Палату. Мы очень активно будем работать с ним, особенно что касается доходной, расходной частей, источников наполнения, чтобы на этой сессии не позже октября мы приняли республиканский бюджет на 2020 год", - рассказал Владимир Андрейченко.

Депутаты во время осенней сессии планируют рассмотреть также проекты законов о хозяйственных обществах, нотариальной деятельности, лекарственных средствах. Кроме того, Палата представителей намерена ратифицировать несколько международных договоров. Всего на рассмотрении депутатов сейчас находятся 60 вопросов, из них 40 включены в график работы.-0-