Депутаты поддержали изменения в Кодекс об образовании

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании", передает корреспондент БЕЛТА.

"Предлагаемый проект закона подготовлен в целях совершенствования норм Кодекса об образовании с учетом практики его применения в современных условиях. При этом в документе отдельные предписания приведены в соответствие с законодательством Беларуси", - отметил председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк.

Подготовка новой редакции кодекса обусловлена изменением структуры высшего образования, включением в систему образования Республики Беларусь системы научно-ориентированного образования взамен системы послевузовского образования, расширением сферы применения целевой подготовки специалистов и рабочих (служащих) для удовлетворения потребностей в специалистах в малых населенных пунктах и на загрязненных территориях, в иных населенных пунктах, а также устранением пробелов, выявленных в практике применения Кодекса об образовании. Предлагается установить обязательным в республике получение общего среднего образования, вводятся нормы, направленные на внедрение инклюзивных подходов в образовании, обеспечивающие равный доступ к получению образования для всех обучающихся с учетом их индивидуальных образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.

На уровне профессионально-технического, среднего специального, высшего образования и дополнительного образования взрослых появляется возможность получения образования в дистанционной форме, реализации образовательных программ посредством сетевой формы взаимодействия, уменьшается срок получения профессионально-технического образования на основе общего среднего образования в дневной форме получения образования. Такой срок составит от шести месяцев до одного года (вместо одного года - полутора лет). Предусматривается изменение структуры высшего образования, обеспечивающей повышение его привлекательности для иностранных граждан, усиление международного имиджа, гармонизацию системы белорусского высшего образования с международными стандартами (условия для расширения экспорта образовательных услуг) и повышение качества образования.

На уровне высшего образования предусматривается: бакалавриат (общее высшее образование 4-4,5 года), магистратура (углубленное высшее образование 1-2 года), непрерывная образовательная программа высшего образования (специальное высшее образование 5-6 лет с дипломом магистра для отдельных технических специальностей и высшее образование по специальностям "здравоохранение"). Послевузовское образование переименовывается в уровень научно-ориентированного образования - аспирантура (адъюнктура) со сроком подготовки не более трех лет.-0-