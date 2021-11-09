Депутаты поддержали изменения в закон о геодезической и картографической деятельности

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "Об изменении закона Республики Беларусь "О геодезической и картографической деятельности", передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект внесен в Палату представителей Советом Министров 8 апреля 2021 года и принят в первом чтении 7 мая 2021 года. Целью его подготовки является обеспечение правового регулирования создания, функционирования и развития в Беларуси Национальной инфраструктуры пространственных данных, а также внесения изменений для реализации правоприменительной практики и приведение закона "О геодезической и картографической деятельности" в соответствие с законами "О нормативных правовых актах", "О техническом нормировании и стандартизации", "Об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия", указами от 23 марта 2016 года №106 "О государственных программах и оказании государственной финансовой поддержки", от 16 октября 2009 года №510 "О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь".

Документом вводятся определения национальной инфраструктуры пространственных данных, а также ее типовых компонентов: базовых и тематических пространственных данных, национального геопортала и сайта поставщиков в глобальной компьютерной сети интернет, содержащих наборы пространственных данных, сервисы для их наборов, метаданные в отношении наборов пространственных данных и сервисов для этих наборов.

Проведение анализа функционирования Национальной инфраструктуры пространственных данных в целях ее развития и улучшения функционирования возложено на оператора Национального геопортала в порядке, установленном Советом Министров. В проекте закона закрепляется, что геодезические пункты, материалы и данные государственного картографо-геодезического фонда, полученные в результате осуществляемой за счет средств республиканского бюджета геодезической и картографической деятельности, находятся в собственности Беларуси, а полученные за счет средств местных бюджетов - в собственности соответствующих административно-территориальных единиц.

В порядке, установленном актами главы государства, осуществляется Государственным комитетом по имуществу геодезический надзор за соблюдением требований нормативных правовых актов в области геодезической и картографической деятельности, правильным отображением государственной границы, границ административно-территориальных, территориальных единиц и территории страны на картах и планах, иной картографической продукции, обеспечением сохранности геодезических пунктов государственной геодезической сети, хранением материалов и данных государственного картографо-геодезического фонда, соблюдением иных требований, установленных законодательством в области геодезической и картографической деятельности.

Уточняются отдельные термины понятийного аппарата, формулировки видов геодезических и картографических работ государственного и специального назначения, иные вопросы правоприменительной практики. Устанавливается, что финансирование геодезических и картографических работ осуществляется за счет средств республиканского и местных бюджетов, платежей за пользование материалами и данными государственного картографо-геодезического фонда, средств организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, иных источников, не запрещенных законодательством.-0-

Фото Андрея Покумейко