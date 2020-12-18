Депутаты поддержали поправки в кодексы по вопросам уголовной ответственности

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом законопроекте реализуется поручение главы государства, касающееся ответственности в экономической сфере, противодействия коррупции, повышения качества работы правоохранительных органах. Вводится по поручению главы государства новый институт - ответственности и поручителей при помиловании, когда на поручителя может возлагаться денежное взыскание в случае, если осужденный, за которого он поручался, после помилования совершил новое умышленное преступление. Это будет дисциплинировать и поручителей, и одновременно тех осужденных, которые помилованы", - рассказал заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Александр Дубов.

По его словам, в целом законопроект направлен на либерализацию законодательства.

"Предполагается в проекте закона исключить семь статей уголовной ответственности. Ряд преступлений у нас переходит из формального в материальный состав. Несколько статей предусматривают смягчение наказания. Это касается, например, оборота порнографической продукции. Сами знаете, бывает, когда подросток кликнул на картинку, поместил ее на свою страницу и не понимает, что занимается распространением. В настоящее время решено, что такая уголовная ответственность может наступать только при повторности. То есть совершил преступление - предупрежден, если преступление повторяется, то наступает уголовная ответственность", - добавил парламентарий.

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