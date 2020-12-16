Депутаты поддержали поправки в закон о госрегулировании торговли и общественного питания

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "Об изменении Закона Республики Беларусь "О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказал заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Александр Боболович, проект закона внесен правительством 25 февраля и принят в первом чтении 11 июня этого года. "Его цель - упростить условия предпринимательской деятельности в сфере торговли и общественного питания, в том числе путем оптимизации механизмов взаимодействия государственных органов и бизнеса, усиления саморегулирования субъектов хозяйствования, их ответственности перед обществом за свою работу. Речь идет о том, чтобы дать людям возможность развивать свое дело, а не думать о многочисленных бюрократических формальностях. При этом сохраняется минимально необходимый уровень контроля со стороны государства", - отметил парламентарий.

В частности, проектом закона предлагается закрепить переход на уведомительный принцип начала осуществления торговли, введение единых правил к размещению нестационарных и передвижных торговых объектов и объектов общественного питания, создание объектов общественного питания без подразделений их на типы и классы, отказ от ассортиментных перечней продукции общественного питания, самостоятельное определение режима работы торговых объектов, объектов общественного питания, торговых центров, рынков, за исключением ночного времени, а также исключая работу магазинов беспошлинной торговли, расположенных в пунктах пропуска через государственную границу Беларуси.

"Уверены, что предлагаемые законопроектом условия осуществления деятельности в сфере торговли и общественного питания будут способствовать удовлетворению потребностей людей в качественных товарах и услугах и обеспечивать необходимый уровень их благосостояния", - добавил Александр Боболович.

Что касается порогового значения доли торговой сети в товарообороте региона, которое на сегодня установлено в размере 20%, депутаты поддержали позицию Министерства антимонопольного регулирования и торговли: увеличивать его не планируют.-0-

Фото Павла Орловского