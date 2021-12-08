Депутаты поддержали поправки в закон о нотариате и нотариальной деятельности

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "Об изменении Закона Республики Беларусь "О нотариате и нотариальной деятельности", передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект внесен в Палату представителей Советом Министров и принят в первом чтении 9 ноября. Документ подготовлен в целях приведения закона от 18 июля 2004 года "О нотариате и нотариальной деятельности" в соответствие с законом от 7 мая 2021 года "О защите персональных данных", а также с учетом практики применения закона о нотариате. Он направлен на дальнейшее совершенствование регулирования отношений в области осуществления нотариальной деятельности и предусматривает ряд нововведений исходя из правоприменительной практики, а также реализацию положений иных актов законодательства.

В частности, законопроектом предусматривается дополнение размещенных на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты в глобальной компьютерной сети Интернет сведений о доверенностях, удостоверенных дипломатическими агентами дипломатических представительств Беларуси и консульскими должностными лицами консульских учреждений страны, изменение действующего порядка по определению Советом Министров предельной численности нотариусов в Беларуси, а также численности нотариусов, осуществляющих нотариальную деятельность в нотариальных бюро.

Предусматривается оптимизация организационных форм осуществления нотариальной деятельности и организации нотариального обслуживания, конкретизация процедуры аннулирования свидетельства на осуществление нотариальной деятельности, уточнение полномочий нотариуса на истребование и получение от государственных органов, иных организаций, индивидуальных предпринимателей и нотариусов, в том числе из государственных информационных ресурсов (систем) в установленном законодательными актами порядке, необходимых для осуществления нотариальной деятельности сведений и документов, включая персональные данные физических лиц, без их согласия. Исключены требования о территориальном принципе удостоверения договора об ипотеке земельного участка. Изменен порядок выдачи свидетельства о праве собственности на доли в имуществе, нажитом супругами в период брака, с целью сокращения сроков получения указанного свидетельства.

Доработанный законопроект прошел все стадии подготовки, предусмотренные регламентом Палаты представителей. Его окончательная редакция согласована субъектом права законодательной инициативы, по нему имеются положительные заключения юридической и криминологической экспертиз. Проект закона направлялся Президенту.-0-