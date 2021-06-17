Депутаты поддержали поправки в законы по обеспечению единства измерений и охраны водных ресурсов

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении законов по вопросам обеспечения единства измерений и охраны водных ресурсов", передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект внесен в Палату представителей Советом Министров с названием "Об изменении законов". Его основной целью является приведение законов в соответствие с законом "Об обеспечении единства измерений", иными законодательными актами. Изменения вносятся в законы "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности", "О питьевом водоснабжении", "О защите прав потребителей", "О техническом нормировании и стандартизации", "О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС", "Об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия", Жилищный и Водный кодексы.

В соответствии с терминологией, используемой в законе "Об обеспечении единства измерений", вносятся изменения в Жилищный кодекс, законы "О защите прав потребителей", "О техническом нормировании и стандартизации", "О питьевом водоснабжении", "Об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия". Уточняются процедуры, которые должны осуществляться в отношении применяемых средств и методик (методов) измерений.

В целях приведения терминологии в соответствие с указом Президента от 26 декабря 2019 года №485 "О совершенствовании земельных отношений и рассмотрения обращений граждан и юридических лиц" вносятся изменения в ст.7 закона "О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС" и ст.52 Водного кодекса.

Кроме того, в Водный кодекс вносятся изменения в целях урегулирования вопросов, связанных с возведением поверхностных водных объектов, их содержанием в надлежащем экологическом состоянии и благоустройством. "В частности, вводятся новые термины: "благоустройство поверхностных водных объектов" и "содержание поверхностных водных объектов в надлежащем состоянии". Кодекс дополняется статьей, регулирующей вопросы содержания поверхностных водных объектов в надлежащем состоянии и их благоустройства", - отметил член Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Палаты представителей Игорь Хлобукин.

В развитие этих норм дополняется компетенция Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды полномочиями устанавливать требования по содержанию поверхностных водных объектов в надлежащем состоянии и их благоустройству; компетенция местных исполнительных и распорядительных органов полномочиями определять конкретные места для проведения работ по благоустройству поверхностных водных объектов, а также принимать меры по содержанию поверхностных водных объектов в надлежащем состоянии и их благоустройству на землях общего пользования и землях запаса; обязанность водопользователей содержать поверхностные водные объекты в надлежащем состоянии, а также их благоустраивать в установленных местах в случае, если такие объекты предоставлены в обособленное водопользование или аренду либо расположены на земельных участках, предоставленных в установленном порядке.

Также вносятся дополнения, определяющие содержание и последствия самовольного выполнения работ на водных объектах.

Депутат акцентировал внимание, что Водным кодексом устанавливается, что требования по содержанию поверхностных водных объектов в надлежащем состоянии и их благоустройству не распространяются на пруды-копани, возведенные в границах земельных участков, предоставленных в установленном порядке юридическим лицам, гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям, и на технологические водные объекты. Комплекс мероприятий, направленный на содержание поверхностных водных объектов в надлежащем состоянии, разрабатывается в случае, если их состояние не соответствует хорошему либо отличному экологическому состоянию (статусу).

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды наделяется полномочиями определять специализированные организации, которые могут привлекаться для разработки указанного комплекса мероприятий.-0-