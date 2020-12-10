Депутаты поддержали запрет на коммерческую звуковую рекламу в общественном транспорте

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "Об изменении законов по вопросам рекламы", передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметила заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Оксана Гайдук, некоторые нормы направлены на либерализацию в данной сфере. Так, отменена административная процедура по согласованию содержания наружной рекламы и рекламы на транспортном средстве. Также предоставлено право рекламораспространителю по установке средств наружной рекламы без проектной документации. Сокращен объем медицинской рекламы, который необходим для прохождения согласования с Министерством здравоохранения.

По словам парламентария, очень активное обсуждение и большой резонанс получил вопрос по звуковой рекламе в общественном транспорте. "С учетом долгих и активных обсуждений парламентарии пришли к заключению, что все-таки звуковую рекламу в общественном транспорте запрещаем. Но реклама на электронном табло, то есть в виде бегущий строки и определенных картинок, - разрешена. Хочу обратить внимание, что звуковая реклама в общественном транспорте запрещена коммерческая, кроме социальной рекламы", - подчеркнула Оксана Гайдук.-0-