Депутаты подключились к совершенствованию механизма уплаты дорожного сбора

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совершенствование механизма уплаты дорожного сбора стало темой рабочего совещания в Палате представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

Этот вопрос обсуждается уже не первый год, но единого решения так и не принято. На одном из недавних совещаний Президент в очередной раз поднял вопрос о дорожном сборе и поручил рассмотреть его на уровне правительства и парламента.

На рабочее совещание в парламенте были приглашены все заинтересованные депутаты. Тема важная и затрагивает практически каждую белорусскую семью. "Сегодня мы проводим внутрипарламентское мероприятие. То есть, прежде чем выносить эту тему на площадку с приглашением членов правительства и иных заинтересованных, мы вначале должны обсудить этот вопрос с депутатами, - рассказал председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Игорь Комаровский. - Знаю, что рабочая группа в правительстве тоже плотно работает над этим вопросом. Возможно, на следующей неделе мы проведем совместное совещание на площадке Палаты представителей".

Парламентарий уверен, что вопрос дорожного сбора давно перезрел и требует безотлагательного решения. "За это время наработано большое количество вариантов. Они неоднократно обсуждались на уровне правительства и в парламенте. Самые популярные из них - использование технической системы средств фотовидеофиксации для контроля за уплатой дорожного сбора, а также включение его в стоимость топлива. Но хочу сказать, что любой вариант не идеален, к сожалению, и имеет как положительные, так и отрицательные моменты. Поэтому необходимо выработать наиболее оптимальный", - подчеркнул он.

Игорь Комаровский отметил, что после совещания у главы государства в парламент стали активно поступать предложения от граждан. "Все они, безусловно, будут проанализированы и рассмотрены при обсуждении и выработке окончательного варианта", - добавил он.

Председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Людмила Нижевич привела статистику. На сегодня в Беларуси зарегистрировано 4,5 млн транспортных средств, из них 3,7 млн находятся в собственности у физических лиц. По словам парламентария, в решении вопроса уплаты дорожного сбора есть несколько акцентов. Прежде всего, любая реформа оправдана и признается налогоплательщиком, когда в ее основе лежат принципы справедливости и соразмерности. Кроме того, должны быть учтены интересы и возможности каждого налогоплательщика, а также экономический эффект. Уплачивая дорожный сбор, автомобилист должен четко знать, на какие цели пойдут эти средства и в какие фонды будут поступать.

Дорожный сбор - это минимальный вклад автовладельцев в содержание дорог. Такая практика существует практически во всех странах.

Отличаются только механизмы его взимания. Заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич отметил, что идеальное решение выработать крайне сложно, но нужно сделать так, чтобы это было максимально комфортно для автовладельцев. "Что касается уплаты, нужно предусмотреть возможность оплачивать в определенный период времени: год, два, шесть месяцев, три месяца, два месяца, можно даже до двух недель. По срокам можно обсуждать. Шкалой платежей, как мне кажется, можно стимулировать максимально длительные сроки оплаты", - добавил он.

Кроме того, парламентарии единогласны в том, что вся необходимая информация об уплате дорожного сбора, прохождении техосмотра должна находиться в единой базе. Для этого в Беларуси есть все необходимые технические возможности. А для нарушителей должны быть предусмотрены внушительные штрафные санкции.-0-