Депутаты предлагают повысить статус службы занятости и расширить ее контрольные функции

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты выступают за создание самостоятельной структуры службы занятости и усиление ее контрольных функций. Предложения парламентариев поддержали в Министерстве труда и социальной защиты. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам Тамара Красовская.

Парламентарии предлагают повысить статус службы занятости, сделать ее самостоятельной структурой. Благодаря этому она сможет более эффективно выполнять задачи, возложенные на нее законом о занятости, государственной программой о социальной защите и содействии занятости на 2016-2020 годы, декретом №1, рассказала Тамара Красовская. Кроме того, по мнению депутатов, службе необходимо вернуть ряд контрольных полномочий. Например, раньше ее представители выезжали на предприятия, проверяли, заполнена ли вся штатная численность, правильно ли поданы данные о наличии рабочих мест.

Депутаты, будучи в составе районных комиссий по содействию занятости, изучают ситуацию в регионах, встречаются с трудовыми коллективами, представителями центров занятости и на этом основании вносят предложения об улучшении законодательства. Так, они выступают за то, чтобы пересмотреть в сторону расширения перечень категорий граждан, имеющих дополнительные гарантии в области содействия занятости. Важнейшей задачей в парламенте называют вовлечение безработных в малый и средний бизнес. Особенно это актуально для удаленных населенных пунктов, где нет крупных производств.

Председатель комиссии добавила, что особое внимание планируется уделять трудоустройству людей с ограниченными возможностями. В Беларуси реализуют Национальный план действий по реализации Конвенции о правах инвалидов и готовят поправки в законы по вопросам их социальной защиты. Среди нововведений - квотирование рабочих мест. Ожидается, что предприятия, где их будут создавать, смогут воспользоваться определенными льготами. В целом законопроект, поступления которого ожидают в Палате представителей, будет направлен на обеспечение равенства и полноправного участия инвалидов в жизни общества.-0-