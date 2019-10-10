Депутаты приняли в первом чтении изменения в законы по вопросам оплаты труда бюджетников

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Палаты представителей приняли сегодня в первом чтении изменения в законы по вопросам оплаты труда работников бюджетных организаций, передает корреспондент БЕЛТА.
Как пояснил журналистам член Постоянной комиссии по труду и социальной защите Палаты представителей Анатолий Дашко, законодательство приводится в соответствие с указом №27 "Об оплате труда работников бюджетных организаций". Им предусмотрена унификация структуры зарплаты работников бюджетной сферы. Так, ее состав будет включать оклад, стимулирующие и компенсирующие выплаты. Упорядочиваются выплаты, связанные с отраслевой спецификой.
"Система начисления зарплаты станет более прозрачной, доступной и понятной", - отметил депутат. Руководители организаций становятся более самостоятельными в части определения размеров зарплаты и бонусов для работников, добавил он.
В процессе подготовки к первому чтению законопроект доработали с учетом поступивших замечаний и предложений. Например, теперь им предлагается внести изменения в закон об альтернативной службе. Планируется, что она будет засчитываться в стаж работы в бюджетных организациях.
Как сообщалось, указом с 1 января 2020 года устанавливается равномерная дифференциация тарифных ставок (окладов) работников бюджетной сферы за счет введения 18-разрядной тарифной сетки (вместо 27-разрядной) с разницей между коэффициентами не менее 6%. Увеличивается удельный вес тарифной (постоянной) части в составе заработной платы работников бюджетной сферы. Для этого вместо тарифной ставки 1-го разряда будет применяться базовая ставка.
В соответствии с указом при введении новых условий оплаты труда не допускается снижение сложившегося уровня заработной платы работников бюджетных организаций.-0-