Депутаты приняли в первом чтении поправки об аудио- и видеозаписи судебных процессов

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Палаты представителей приняли сегодня в первом чтении изменения в Хозяйственный процессуальный, Гражданский процессуальный, Уголовно-процессуальный кодексы и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях. Поправки закрепляют возможность аудио- и видеозаписи судебных процессов, передает корреспондент БЕЛТА.
Аудио- и видеофиксация судебных процессов и каждого процессуального действия вне заседания, согласно законопроекту, станут обязательными. Одновременно будет составляться краткий протокол в письменной форме.
Реализация поправок позволит повысить качество правосудия, его доступность, максимальную открытость и прозрачность, отметил, представляя законопроект в Овальном зале первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович.
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