Депутаты приняли в первом чтении поправки об усилении борьбы с пропагандой нацизма

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей приняла сегодня в первом чтении законопроект "Об изменении законов по вопросу усиления борьбы с пропагандой нацизма и экстремизма", передает корреспондент БЕЛТА.

Среди новаций - корректировка ст. 130 УК (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни). Законопроект устанавливает уголовную ответственность за умышленную публичную реабилитацию нацизма наравне с разжиганием расовой или социальной вражды.

Изменения планируется внести в КоАП. Разработчики законопроекта предлагают предусмотреть административную ответственность за пропаганду, публичное демонстрирование, изготовление, распространение, хранение и приобретение с целью распространения символики или атрибутики экстремистских и террористических организаций, а также за хранение и приобретение с целью распространения нацистской символики. Одновременно законопроектом предлагается ввести ответственность за такие правонарушения, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания. При этом штраф будет в два раза больше.

Законопроект предусматривает также корректировку закона "О противодействии экстремизму". Основываясь на международном опыте, разработчики документа включили в него определения терминов "нацизм", "реабилитация нацизма", "нацистская символика и атрибутика". Это позволит устранить пробел, когда такие проявления экстремизма, как пропаганда, публичная демонстрация, изготовление и распространение нацистской символики и атрибутики, не подлежат правовой оценке как правонарушения. А для того чтобы каждый понимал, что к ним относится, в интернете будет размещен конкретный перечень организаций и лиц, которых Нюрнбергский трибунал признал виновными в совершении военных преступлений. В списке также экстремистские и террористические атрибуты и символы. К последним, кстати, планируется относить изображения нацистских преступников.

Представляя законопроект парламентариям, министр внутренних дел Игорь Шуневич проинформировал, что МВД зафиксировано более 3 тыс. сторонников неонацизма, нацизма. Министр подчеркнул, что для Беларуси это запредельно много. Поправки нацелены на то, чтобы усовершенствовать законодательство, сделать его более эффективным в части защиты общественного порядка и нравственности от распространения идеологии нацизма, особенно молодежи.

Министр описал портрет среднестатического приверженца нацизма, неонацизма. "В подавляющем большинстве это молодые мужчины до 40 лет, как правило, маргинального склада, неженатые, нетрудоустроенные, зачастую злоупотребляющие алкоголем или наркотиками. Они выделяются агрессивностью и жестокостью, большинство из них неоднократно привлекалось к административной ответственности. Многие - бывшие либо действующие фанаты футбольных клубов, а также скинхеды", - рассказал Игорь Шуневич.

Руководитель милицейского ведомства также рассказал, с чего начиналась разработка этого законопроекта. Летом 2016 года люди, ехавшие в электропоезде Минск-Молодечно, были возмущены поведением мужчины. Он демонстрировал свои фашистские татуировки. "Оскорбленные в своих чувствах пассажиры, помнящие о героях и подвигах ветеранов Великой Отечественной войны, гибели мирного населения, сожженных карателями деревнях, обратились в СМИ, и это происшествие стало достоянием общественности", - напомнил Игорь Шуневич. Милиция оперативно установила нарушителя. Его привлекли к административной ответственности за публичную демонстрацию нацистской символики.-0-