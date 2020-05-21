Депутаты приняли в первом чтении поправки в закон о госсимволах

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты приняли сегодня в первом чтении изменения в закон "О государственных символах Республики Беларусь". Он разработан для правового закрепления в качестве эталонных многоцветного, двухцветного и одноцветного (серебряного и золотого) изображения государственного герба. Об этом сегодня, представляя документ парламентариям, сообщил министр юстиции Олег Слижевский, передает корреспондент БЕЛТА.

Как пояснил министр, изменения в эталонное изображение герба вносятся для того, чтобы более точно передать его смысловое значение. Он рассказал об основных корректировках. "Изображение звезды в верхней части герба представлено в плоскостном варианте без граней, с контурной обводкой и незначительно наклоненными краями лучей. Цвет контура Беларуси изменен с зеленого на золотой. Форма колосьев приведена в декоративном варианте. Изображения клевера и льна стали более объемными, их форма приближена к натуральным соцветиями", - отметил Олег Слижевский.

Более выразительной стала и красно-зеленая лента, на которой изображена Беларусь.

В приложении законопроекту также появится эталонное изображение Государственного флага. В действующей версии закона его нет. Оно хранится в Национальном архиве.

Заместитель председателя Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Виктор Свилло обратил внимание, что корректировка государственных символов не потребует дополнительных затрат. Законопроект предусматривает переходный период для замены. Он определяется не конкретными календарными сроками, а мерой необходимости. Если, например, закончились бланки с гербом, то новые будут заказываться с тем, что соответствует новым стандартам.

Поправками предусмотрено также расширение сферы применения государственных символов. В частности, в законопроекте прописано их использование во время спортивных соревнований, спортивно-массовых, культурно-зрелищных мероприятий и т.д.-0-