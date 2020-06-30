Депутаты приняли в первом чтении проекты новых КоАП и ПИКоАП

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей приняла сегодня в первом чтении проекты новых Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях, передает корреспондент БЕЛТА.

Представил законопроекты в Овальном зале директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов. Главной особенностью новых кодексов он назвал их профилактический и предупредительный характер.

При разработке проекта КоАП введена категоризация правонарушений по степени общественной вредности и тяжести последствий. Все административные правонарушения разделены на три категории. Так, есть административные проступки, их 197. "К ним предлагается относить правонарушения, за которые может быть наложено взыскание в виде штрафа на физическое лицо - не более 10 базовых величин, на ИП - 25 БВ, на юридических лиц - 50 базовых", - рассказал Вадим Ипатов.

Следующая категория - значительные административные правонарушения. Таких составов 503. За них предусмотрен более высокий штраф, конфискация, депортация. За грубые административные правонарушения (50 составов) человеку грозит административный арест, лишение права заниматься определенной деятельностью, а также уголовная ответственность за повторность.

По новому КоАП уплативший штраф за административный проступок не будет год считаться нарушителем Директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов отметил, что сегодня человек считается не подвергавшимся административному взысканию по истечении одного года после исполнения взыскания.

Системно пересмотрены и дифференцированы административные взыскания. Введен институт профилактических мер, расширен перечень оснований для освобождения от административной ответственности. "Сегодня предупреждение может применяться по 236 составам из 896 (26,3%). По новому кодексу его можно будет применять в 96,7% случаев. Таким образом создается правовая основа для бесконфликтного и справедливого привлечения к административной ответственности. При этом за грубые правонарушения, связанные с хулиганством, хищениями, насильственными действиями, массовыми беспорядками и т.п., сохраняются жесткие меры реагирования вплоть до ареста", - обратил внимание Вадим Ипатов.

Положения Особенной части проекта КоАП по сравнению с действующим кодексом комплексно переработаны. Исключены неактуальные и формальные составы административных правонарушений.

Председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Светлана Любецкая, отвечая на вопросы журналистов, отметила, что административное законодательство должно соответствовать уровню развития общества, учитывать наилучшие мировые практики. "КоАП и ПИКоАП должны соответствовать текущему моменту и запросу общества на справедливость, разумные подходы к регулированию повседневной жизни", - добавила она.

Парламентарий подчеркнула принципиальный уход от карательного уклона административного законодательства. Предполагается, что оно заработает с начала нового года.-0-

В проекте ПИКоАП прописаны правила ускоренного административного процесса - Ипатов ПИКоАП закрепляет принципы и нормы правового регулирования административного процесса. Существенных изменений он не претерпел, поскольку достаточно отработан и не вызывает серьезных нареканий у правоприменителей.

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