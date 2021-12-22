Депутаты приняли в первом чтении законопроект о лицензировании

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "О лицензировании", передает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона предусматривает комплексный, целостный и систематизированный подход в области законодательства о лицензировании. Основополагающие моменты проекта закона: четкость в определении лицензируемых видов деятельности и составляющих их работ и (или) услуг, лицензирующих органов, полномочий этих органов, порядок предоставления лицензий, их приостановления и прекращения, что повышает гарантии обеспечения и защиты прав субъектов лицензирования, определение четких принципов лицензирования.

Законопроектом также определены долицензионные требования для соискателей лицензии и лицензионные требования для лицензиатов с учетом их разумности, соразмерности и экономической обоснованности, открытости и доступности информации о порядке лицензирования, исчерпывающий перечень грубых нарушений законодательства о лицензировании.

Предусматривается послабление для отдельных лицензируемых видов деятельности в виде изменения определения грубых нарушений, влекущих за собой правовые последствия осуществления предпринимательской деятельности, повышение самостоятельности лицензирующих органов, специальное регулирование по отношению к законодательству об административных процедурах. Этот подход послужит достижению нормотворческой экономии и позволит избежать множественных корректировок закона "Об основах административных процедур" в сфере лицензирования, корректировку перечня контролирующих (надзорных) органов, уполномоченных проводить проверки, и сфер их контрольной (надзорной) деятельности.

"Цели и задачи лицензирования теперь устанавливаются не только в целом ко всей деятельности, но и к каждому ее виду. Конкретизированы и четко расписаны долицензионные и лицензионные требования к претендентам и лицензиатам. Четко регламентированы грубые нарушения для того, чтобы за банальные проступки не приостанавливалось действие лицензии. Улучшается бизнес-климат в отношении внешней торговли. Теперь иностранное юридическое лицо для получения лицензии не должно открывать здесь свое постоянное представительство", - отметил председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Игорь Комаровский.

Принятие проекта закона позволит снизить административную нагрузку на субъектов хозяйствования, минимизировать вмешательство государственных органов, их должностных лиц в предпринимательскую и иную экономическую деятельность.-0-

Фото Николая Петрова