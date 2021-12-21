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21 декабря 2021, 12:52

Депутаты приняли в первом чтении законопроект о племенном деле в животноводстве

Фото из архива
Фото из архива

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении закона Республики Беларусь "О племенном деле в животноводстве", передает корреспондент БЕЛТА.

Целью подготовки проекта закона является приведение закона "О племенном деле в животноводстве" в соответствие с Соглашением о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках Евразийского экономического союза, ратифицированным законом Республики Беларусь от 25 июня 2020 года №24-З, и во исполнение мероприятий по реализации указа Президента от 25 июня 2021 года №240 "Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования". Также вносятся изменения в некоторые положения закона для реализации правоприменительной практики.

Документом уточнены и скорректированы отдельные термины и их определения, введены новые: "генетическая аномалия", "генетически детерминированное заболевание", "молекулярная генетическая экспертиза". Понятийный аппарат дополнен термином "животные", предусматривающим закрытый перечень животных, разводимых и выращиваемых в целях получения (производства) продуктов животного происхождения.

Полномочия Совета Министров по установлению порядка выдачи паспорта субъекта племенного животноводства и требований, предъявляемых к субъектам племенного животноводства, порядка выдачи и формы племенного свидетельства передаются Министерству сельского хозяйства и продовольствия. Проектом закона Министерство сельского хозяйства и продовольствия наделяется полномочиями по установлению порядка регистрации в реестре субъектов племенного животноводства и требований, предъявляемых к субъектам племенного животноводства, утверждению зоотехнических, зоогигиенических правил, технических кодексов установившейся практики.

Уточняются полномочия министерства по установлению требований к организации и проведению апробации, обеспечению создания, использования государственной информационной системы и взаимодействия с иными информационными системами, установлению порядка организации молекулярной генетической экспертизы, установлению порядка выдачи и формы заключения об отнесении животных и их продукции (материала), ввозимых на территорию Беларуси, к племенной продукции (материалу).

Основные задачи государственной племенной службы дополнены положениями по осуществлению мер профилактического и предупредительного характера в области племенного дела и организации проведения работ по трансплантации эмбрионов, получению и использованию племенной продукции (материала).

Корректируются основные задачи некоторых племенных хозяйств.

Уточняется структура государственной информационной системы, в связи с чем закон дополняется соответствующими статьями (банк данных генетических исследований племенных животных и др.). Кроме того, проектом закона вносятся иные изменения.-0-

Фото Павла Орловского

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