Депутаты приняли в первом чтении законопроект о туризме

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "О туризме", передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект внесен в Палату представителей 18 мая 2020 года. Он разработан в целях совершенствования механизма ведения туристической деятельности на территории Беларуси, а также улучшения правового положения граждан, являющихся потребителями туристических услуг. Законопроект базируется на нормах действующих нормативных правовых актов, учитывает особенности современного состояния общественных отношений в сфере туризма, динамику их развития.

Как отметил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, актуальность этого законопроекта определена тем, что в настоящее время существует ряд проблем в действующем законодательстве. "В частности, акцент должен был быть сделан на защиту прав потребителей, поскольку в течение нескольких лет имеется ряд случаев, когда туристические компании исчезали, приняв деньги от туристов, а сами туристы оставались одни без туров и без денег. В качестве примера можно привести деятельность частных унитарных предприятий "Аврора Тур", "Калипсо Тур", "Натали Турс", которые являются самым крупным происшествием для белорусских компаний. Причинен ущерб на сумму более 1 млн евро", - рассказал он.

По словам министра, пандемия коронавируса еще более обнажила проблемные вопросы, на которых и заострено внимание в проекте закона.

В частности, предлагается существенно обновить и дополнить понятийный аппарат, определить полномочия Совета Министров, Министерства спорта и туризма, местных исполнительных и распорядительных органов, местных Советов депутатов в сфере туризма. Одним из правовых новшеств законопроекта является введение институтов финансового обеспечения ответственности туроператора, осуществляющего деятельность в сфере международного выездного туризма.

Так, предусматриваются три формы этого обеспечения, носящие вариативный характер, - вступивший в силу договор добровольного страхования ответственности туроператора за причинение имущественного вреда заказчику (участнику туристической деятельности) в связи с наступлением случаев невозможности исполнения туроператором обязательств по договору оказания туристических услуг в сфере международного выездного туризма; вступивший в силу договор между туроператором и банком (небанковской кредитно-финансовой организацией), содержащий обязательство перед туроператором обеспечить надлежащее исполнение его обязательств по договору оказания туристических услуг в сфере международного выездного туризма путем выдачи банковской гарантии; участие туроператора в формировании фонда ответственности туроператоров.

Ряд нововведений направлен на повышение ответственности туроператоров за исполнение обязательств по реализации туров.

В связи с этим законопроектом установлено, что по договору оказания туристических услуг исполнителем является туроператор, сформировавший тур, что программа туристического путешествия должна содержать в том числе информацию о туроператоре, наличии у него финансового обеспечения гражданской ответственности, а также о порядке обращения за возмещением имущественного вреда в связи с наступлением случаев невозможности исполнения туроператором своих обязательств по договору оказания туристических услуг.

"Вводится разграничение между понятиями "туроператор" и "турагент". Если ранее турагенты, выступая посредниками, реализовывали туристические туры и несли полную ответственность за неисполнение обязательств, то на сегодняшний момент туроператор, который непосредственно формирует туры, является ответственным за их неисполнение перед конечным заказчиком", - добавил член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Павел Михалюк.

Еще одна новация законопроекта - закрепление возможности заключения договора оказания туристических услуг в электронном виде. "Это существенно облегчит взаимоотношения между заказчиком и туроператором", - подчеркнул парламентарий.

Наряду с этим законопроектом предусмотрены нововведения по вопросам экскурсионного обслуживания. В частности, закреплена возможность заключения договора оказания экскурсионных услуг в электронном виде, установлен запрет на осуществление экскурсионного обслуживания без прохождения профессиональной аттестации, подтверждающей квалификацию экскурсовода, гида-переводчика. Регламентировано использование аудиогидов (мобильных сопровождений экскурсии). -0-

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