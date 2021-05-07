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07 мая 2021, 10:56

Депутаты приняли в первом чтении законопроект о возмещении банковских вкладов

Фото из архива
Фото из архива

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении законов" (возмещение банковских вкладов), передает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона внесен на рассмотрение Палаты представителей Советом Министров.

Как рассказал заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Виталий Васюков, предлагаемые законопроектом изменения обусловлены необходимостью совершенствовать правовое регулирование отношений в сфере гарантированного возмещения физическим лицам денежных средств, размещенных ими на счетах и во вклады (депозиты) в банках.

"Повышается эффективность функционирования системы гарантированного возмещения банковских вкладов физических лиц с учетом международного опыта. Усиливается правовая защита вкладчиков, включая физических лиц, выступающих в качестве индивидуальных предпринимателей, а также улучшается качество обслуживания вкладчиков. Обеспечивается стабильность финансирования резерва государственного учреждения "Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов физических лиц", расширяются возможности для сохранения и пополнения резерва за счет инвестирования средств агентства. Повышается устойчивость банковского сектора путем проведения банками взвешенной процентной политики на рынке банковских вкладов. Усиливается роль агентства как участника системы обеспечения финансовой стабильности", - отметил парламентарий.

Законопроектом предусматривается введение гарантированного возмещения банковских вкладов (депозитов) индивидуальных предпринимателей с установлением для них ограничения по сумме возмещения в размере Br100 тыс. в одном банке. Дополнительно урегулированы вопросы, важные для правильного применения соответствующих нововведений.

С учетом лучших международных практик вносятся изменения в закон о гарантировании вкладов, касающиеся порядка обращения физических лиц за выплатой возмещения и осуществления выплат. "Увеличивается с двух до пяти лет продолжительность времени, в течение которого физическое лицо вправе обратиться за возмещением банковского вклада (депозита). Сокращается с одного месяца до семи дней с даты подачи заявления о выплате возмещения банковских вкладов (депозитов) срок выплаты возмещения банковских вкладов (депозитов) по заявлениям, не требующим дополнительного изучения. Физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, предоставляется возможность выбора способа выплаты возмещения: наличными денежными средствами в банке-поверенном либо в безналичном порядке посредством перечисления на указанный в заявлении о выплате возмещения текущий (расчетный) банковский счет физического лица", - подчеркнул Виталий Васюков.

Кроме того, законопроектом предусмотрено существенное расширение полномочий агентства для эффективной реализации им обязанностей по выплате индивидуальным предпринимателям возмещения банковских вкладов (депозитов), а также создания условий для дальнейшего развития системы гарантированного их возмещения.

Также расширяется перечень источников формирования имущества агентства, в том числе его резерва. Новым источником являются денежные средства, перечисленные банком агентству при прекращении деятельности банка путем его ликвидации (за исключением ликвидации вследствие банкротства) до истечения пятилетнего срока обращения физических лиц за выплатой возмещения банковских вкладов (депозитов).

Законопроектом предусматривается возможность размещать временно свободные денежные средства агентства в облигации ОАО "Банк развития Республики Беларусь". Это позволит снизить процентные расходы как Министерства финансов, так и Национального банка. Банк развития Беларуси при этом получит дополнительный устойчивый источник финансовых ресурсов, а агентство - альтернативный инвестиционный инструмент высокого качества, что позволит диверсифицировать его активы.

Законопроект в Овальном зале представил заместитель председателя правления Национального банка Дмитрий Лапко. Парламентарии задали ему вопрос: какие новеллы в законопроекте больше всего привлекут простых людей? "Меняется принципиально то, что они смогут в случае наступления неблагоприятных событий, при банкротстве банка получить возмещение в течение семи дней. То есть мы значительно сокращаем срок начала выплаты возмещения с момента обращения физического лица, тем самым фактически снимаем вот эту психологическую нагрузку на физическое лицо. Наверное, вот эта новелла самая важная для физического лица. В остальном физическое лицо полностью сохраняет все гарантии, которые были до этого, то есть 100% во всех валютах, во всех банках, во всех вкладах сохраняется гарантирование со стороны государства перед физическим лицом и агентство будет исполнять эти обязательства", - пояснил Дмитрий Лапко.

Нормы закона о гарантировании вкладов также приводятся в соответствие с положениями законов Беларуси "О бухгалтерском учете и отчетности" и "Об аудиторской деятельности". Проект закона направлялся на рассмотрение в постоянные комиссии Палаты представителей, Совет Республики, главное правовое управление Секретариата Палаты представителей. Поступившие замечания и предложения не затрагивают концепцию законопроекта и по возможности будут учтены при его доработке ко второму чтению.-0-

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