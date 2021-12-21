Депутаты приняли в первом чтении законопроект об архивном деле и делопроизводстве

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении Закона Республики Беларусь "Об архивном деле и делопроизводстве в Республике Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект внесен в Палату представителей Советом Министров 26 ноября. Документ разработан во исполнение плана подготовки законопроектов на 2021 год, утвержденного указом Президента от 4 января 2021 года №2, в целях повышения эффективности правового регулирования отношений в сфере архивного дела и делопроизводства с учетом практики применения и новейших достижений науки и техники в части создания документов.

Основные изменения, предлагаемые проектом закона, предусматривают существенное изменение терминологического аппарата, в том числе путем уточнения базовых терминов "документ", "архивный документ", "документ Национального архивного фонда", "архивный фонд", "документальный фонд" и "Национальный архивный фонд", а также введение в правовое поле документооборота копий архивных документов на правах подлинника, которые приравниваются к документам Национального архивного фонда. К числу таковых будут отнесены копии архивных документов на основании нахождения оригинала документа в собственности иных государств, организаций и граждан.

Кроме того, предусматривается возможность хранения документов негосударственной части Национального архивного фонда на условиях договора хранения не только в государственных и территориальных (городских или районных) архивах, но и в иных организациях, допустимость передачи на постоянное хранение документов государственной части Национального архивного фонда, содержащих секреты, только после их рассекречивания.

Вводится запрет передачи документов Национального архивного фонда государственными органами, иными организациями, являющимися источниками комплектования государственных архивов, без согласования с соответствующими государственными архивами.-0-

Фото Павла Орловского