Депутаты приняли в первом чтении законопроект об ипотеке

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении закона Республики Беларусь "Об ипотеке", передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования отношений в области ипотеки путем приведения закона "Об ипотеке" в соответствие с иными законодательными актами, устранения в нем устаревших норм, пробелов и противоречий.

В частности, законопроектом предлагается исключить территориальный принцип удостоверения договора об ипотеке земельного участка гражданами, установить возможность заключения договора, изменяющего режим имущества, нажитого супругами в период брака, в случаях, когда такое имущество находится в ипотеке, без согласия залогодержателя, определить последствия несоблюдения условий, при которых залогодатель вправе без согласия залогодержателя сдавать имущество, являющееся предметом ипотеки, в аренду (наем), передавать его в безвозмездное пользование или по соглашению с другим лицом предоставлять ему право ограниченного пользования этим имуществом (сервитут).

Закрепляется возможность применения иных механизмов взыскания задолженности, если сумма задолженности менее определенного размера либо просрочка исполнения обязательства незначительна.

"Законопроект об ипотеке впервые был принят 2008 году и за 13 лет претерпевал изменения два раза. Это третьи глобальные изменения, которые затронут данный законопроект. В первую очередь конкретизируется предмет самой ипотеки. Убираются все нюансы, чтобы в правоприменительной практике не было никакой недосказанности и, соответственно, вытекающих проблем, связанных с предметом ипотеки, - сказала член Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Вера Широкая. - Ряд изменений коснулись управления имуществом, так как мы понимаем, что все не стоит на месте. Развивается понятие брачных договоров, брачных контрактов и так далее, поэтому ряд статей законопроекта коснулись этих изменений в том числе".

Депутат добавила, что законопроект "не призван создать какие-то меры по резкому поднятию рейтингов и популярности ипотечного кредитования".-0-