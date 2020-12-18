Депутаты приняли во втором чтении поправки в законы о медиации

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "Об изменении законов по вопросам медиации", передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект внесен в Палату представителей Советом Министров и принят в первом чтении 10 декабря. Проект закона подготовлен во исполнение ст. 2 закона "О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации" и обеспечения эффективной реализации ее положений.

"Беларусь подписала конвенцию в 2019 году в Сингапуре. Я думаю, что это серьезный рывок вперед в плане развития деловых отношений, предоставления субъектам хозяйствования возможности урегулировать коммерческие споры в досудебном порядке и это полностью соответствует тем направлениям социально-экономического развития, по которым двигается наша страна", - рассказала член Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Ирина Луканская.

Основные цели конвенции направлены на популяризацию медиации как способа разрешения спора и закрепления возможности исполнения мировых соглашений, принятых в рамках медиации.

Для реализации в национальном законодательстве института обеспечения предмета международного медиативного соглашения, оснований признания международных медиативных соглашений и оснований отказа в их принудительном исполнении предусмотрена корректировка Хозяйственного процессуального кодекса Беларуси. В целях исключения практики внесения в законы множественных изменений, обеспечения комплексности и системности корректировки нормативных правовых актов из проекта закона исключены нормы, предусматривающие изменения Налогового кодекса, для включения их в законопроект по комплексной корректировке данного кодекса.

Практическая реализация конвенции позволит обеспечить защиту прав и законных интересов граждан и субъектов хозяйствования, а также будет способствовать упрощению и ускорению исполнения медиативных соглашений международного характера, исполнение которых входит в сферу применения конвенции.-0-