Депутаты приняли во втором чтении законопроект о дорожном движении

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "Об изменении закона Республики Беларусь "О дорожном движении", передает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона, внесенный Советом Министров, принят Палатой представителей в первом чтении 7 апреля 2021 года. Он нацелен на дальнейшее совершенствование обеспечения безопасности дорожного движения и предусматривает ряд нововведений, направленных на учет правоприменительной практики, а также реализацию положений иных актов законодательства, в том числе по вопросам развития предпринимательства.

При доработке ко второму чтению Постоянная комиссия по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи в его текст внесла большое количество правок, связанных с реализацией норм отдельных законодательных актов, устранением обнаруженных пробелов в правовом регулировании, а также усовершенствованием норм закона по замечаниям и предложениям заинтересованных государственных органов и организаций.

"Закон "О дорожном движении" как медаль с двумя сторонами. С одной стороны, разговор идет о безопасности дорожного движения, а с другой - об эффективности. Законопроект затрагивает интересы как физических лиц, так и государственных органов и организаций", - сказал председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Игорь Комаровский.

В частности, исключен правовой пробел в перечне документов, по истечении 90 дней с даты получения которых иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие иностранное водительское удостоверение, считаются не имеющими права управления транспортными средствами. Норма дополнена указанием на удостоверение беженца.

Четко отражено право Министерства внутренних дел принимать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты в области дорожного движения, в том числе технические нормативные правовые акты, а также участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов, регулирующих вопросы дорожного движения. Депутаты полагают, что это позволит устранить имеющиеся в законодательстве пробелы по обеспечению безопасности и эффективности организации дорожного движения, в том числе посредством разработки соответствующего технического кодекса установившейся практики. Предусмотрено установление правительством порядка осуществления сбора, обработки, хранения и анализа данных об основных параметрах дорожного движения (мониторинга дорожного движения).

В число субъектов, осуществляющих мониторинг дорожного движения и обеспечивающих эффективность организации дорожного движения (наряду с Министерством транспорта и коммуникаций и местными исполнительными и распорядительными органами), включена Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел, что обеспечит более комплексную реализацию указанных функций.

В состав основных параметров дорожного движения введены параметры, характеризующие безопасность организации дорожного движения. Это обусловлено необходимостью определения четких критериев по оценке уровня безопасности на наших дорогах. Дано определение интеллектуальной транспортной системы, так как этих систем на наших дорогах становится все больше, а полномочия по установлению порядка их функционирования на автомобильных дорогах общего пользования и улицах населенных пунктов возложены на правительство.

Скорректирован подход к принятию решения об изменении организации дорожного движения в отношении улиц и проездов населенных пунктов, полос земли, используемых для дорожного движения, в случае ремонтных и иных работ. Теперь это право закрепляется за владельцами этих объектов при условии согласования с Государственной автомобильной инспекцией. Это позволит обеспечить оперативность устранения дефектов и приведения улично-дорожной сети в надлежащее состояние.

Существенно переработано деление колесных тракторов и самоходных машин на категории, оно синхронизировано с подходами, реализованными в Российской Федерации и других странах. Одновременно решен вопрос о соотношении водительских удостоверений на колесные тракторы и самоходные машины соответствующих категорий, выданных до вступления в силу изменений, предусмотренных законопроектом, с категориями транспортных средств, право на управление которыми они будут подтверждать.

Учтен тот факт, что в ряде случаев в автомобиле может быть иной вид трансмиссии (помимо механической или автоматической) или она может отсутствовать вовсе (как, например, в электромобилях). В этой связи разделены случаи сдачи квалификационных экзаменов и получения водительских удостоверений в зависимости от наличия механической трансмиссии, которая требует от водителя осуществления определенных манипуляций, либо ее отсутствия. Определено, что право управления предоставляется после сдачи квалификационных экзаменов и получения водительского удостоверения. На сегодняшний день норма формально предоставляет право управления механическими транспортными средствами, самоходными машинами уже после сдачи квалификационных экзаменов, чем уже пытались воспользоваться отдельные лица, не желающие получать водительское удостоверение.

В новой редакции ст.27 "Прекращение права управления механическим транспортным средством, самоходной машиной" учтено такое основание, как временное ограничение права на управление механическими транспортными средствами, предусмотренное изменениями, внесенными в закон "Об исполнительном производстве", Гражданский процессуальный и Хозяйственный процессуальный кодексы, а также нормами нового Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях.

Конкретизирована норма о прекращении права управления в связи с наличием заболевания или противопоказания, препятствующих управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами. Соответствующее положение сформулировано более понятно для правоприменителей и рядовых граждан, в том числе для недопущения необоснованного ограничения их прав.

Предусмотрена обязательная оценка соответствия техническим требованиям услуг по подготовке, переподготовке, повышению квалификации водителей самоходных машин, а не только водителей механических транспортных средств. Устранена категоричность нормы о том, что проведение государственного технического осмотра обязательно для всех транспортных средств, самоходных машин, подлежащих государственной регистрации и государственному учету. Так, снегоболотоходы, снегоходы, мотовездеходы будут подлежать государственной регистрации, но, по имеющейся информации, государственный технический осмотр не будет проводиться для машин, эксплуатация которых предусмотрена вне автомобильных дорог общего пользования.-0-