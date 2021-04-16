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16 апреля 2021, 13:13

Депутаты приняли во втором чтении законопроект о госзащите судей и должностных лиц

Фото из архива
Фото из архива

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "Об изменении Закона Республики Беларусь "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны", передает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона внесен в Палату представителей 31 марта 2021 года и принят в первом чтении 2 апреля.

"Законопроектом, в частности, существенно скорректированы определения терминов, закрепленные в ст.1 закона о государственной защите, для наиболее полного охвата должностных лиц. Предусмотрена возможность государственной защиты военнослужащих Вооруженных Сил. В перечень защищаемых лиц включена новая категория - иные лица, подлежащие государственной защите в связи с посягательством на их безопасность. Обеспечен единообразный подход к использованию в нормах закона о государственной защите указаний на служебную деятельность", - рассказала заместитель председателя Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Жанна Чернявская, представляя законопроект.

Кроме того, в законопроекте восполнен пробел в правовой регламентации применения в отношении защищаемых лиц меры безопасности в виде конфиденциальности сведений без наличия угрозы в связи с их вступлением в должность или назначением на должность (нахождением в должности). Изложена в новой редакции ст.23 закона о государственной защите "Материальная компенсация". -0-

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