Депутаты приняли во втором чтении законопроект о защите персональных данных

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект о защите персональных данных, передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект внесен в Палату представителей Советом Министров и принят в первом чтении 13 июня 2019 года.

Проект закона о персональных данных - первый в Беларуси нормативный правовой акт, который комплексно регламентирует порядок обращения с персональными данными. Законопроект призван обеспечить защиту прав и свобод граждан при сборе, обработке, распространении или предоставлении их персональных данных.-0-