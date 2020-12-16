Депутаты приняли во втором чтении законопроект по вопросам хозяйственных обществ

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "Об изменении законов по вопросам хозяйственных обществ", передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект внесен в Палату представителей в мае 2019 года Советом Министров и принят в первом чтении в июне прошлого года. Подготовка законопроекта обусловлена необходимостью скорректировать отдельные нормы действующего закона "О хозяйственных обществах" с учетом судебной и иной практики его применения, требований основных программных документов, а также необходимостью восполнить пробелы правового регулирования и согласовать нормы закона с рядом законодательных актов.

Предлагается исключить ограничение на участие хозяйственного общества с одним участником в другом таком же обществе. Документ также предполагает ряд корректировок положений закона, регламентирующих управление хозяйственным обществом. Для защиты имущественных интересов участников хозяйственного общества детализируется порядок его реорганизации.

Кроме того, как отметил член Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Анатолий Насеня, для расширения механизмов, позволяющих стабилизировать финансово-хозяйственную деятельность хозяйственного общества, законопроект предусматривает возможность внесения вкладов в имущество хозяйственного общества его участниками. Предлагаемое нововведение позволит оперативно направлять на развитие хозяйственного общества денежные средства либо иное имущество, при этом внесение вкладов не влечет за собой изменение размера уставного фонда и соотношения долей (акций) его участников. Также предполагается создать механизм, позволяющий конвертировать долги хозяйственных обществ в доли (акции).

Документом уточняются вопросы организации деятельности общих собраний участников обществ, закрепляется возможность дистанционного участия в таких собраниях. "Это соответствует духу времени, что позволяет более оперативно проводить заседания и в условиях пандемии также имеет огромное значение", - подчеркнул парламентарий.

Ряд нововведений законопроекта направлен на совершенствование состава и структуры совета директоров (наблюдательного совета). В частности, определяются требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов. Для закрытых акционерных обществ предусмотрена отмена ограничений в отношении количества акционеров. Нововведением является включение в закон норм, направленных на повышение эффективности деятельности членов органов управления, а также иных работников хозяйственного общества. Предлагается закрепить возможность безвозмездно передать или продать акции (доли) членам органов управления и иным работникам хозяйственного общества в целях мотивации и их личной заинтересованности в развитии хозяйственного общества.

Парламентарии уверены, что нововведения позволят использовать новые формы инвестирования и возможности для финансового оздоровления хозяйственных обществ, создать условия для долгосрочной мотивации их работников, повысить прозрачность хозяйственных обществ, улучшить корпоративное управление, усилить защиту прав акционеров, что в итоге будет способствовать улучшению инвестиционного климата в Беларуси.-0-