Депутаты приняли во втором чтении законопроект по вопросам судебно-экспертной деятельности

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект об изменении законов по вопросам судебно-экспертной деятельности, передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект внесен в Палату представителей Советом Министров и принят в первом чтении 7 апреля 2021 года. Документ подготовлен во исполнение п.2 плана мероприятий по реализации ст.55 закона "О судебно-экспертной деятельности" от 18 декабря 2019 года. Предлагается корректировка законов "О трансплантации органов и тканей человека", "О порядке и условиях содержания лиц под стражей", "О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах", "О Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь". Законопроект направлен на приведение указанных законодательных актов в соответствие с законом "О судебно-экспертной деятельности" и иным действующим законодательством для обеспечения системности и комплексности правового регулирования, эффективности их применения. Кроме того, он позволит разрешить возникшие на практике вопросы в части организационного, кадрового обеспечения судебно-экспертной деятельности, гарантий защиты прав и законных интересов судебных экспертов.

Предлагается уточнение отдельных положений, касающихся деятельности государственных судебно-экспертных организаций. "В частности, разграничение полномочий между государственными организациями здравоохранения и Государственным комитетом судебных экспертиз по вопросам забора органов и трансплантации, порядка и условий содержания лиц под стражей при помещении их в государственные организации здравоохранения, судебно-психиатрический экспертный стационар со строгим наблюдением, а также определение особенностей регулирования труда в связи с особым характером возложенных на ГКСЭ функций и регламентирования времени участия лиц гражданского персонала из числа судебных экспертов, судебных экспертов-стажеров в качестве специалистов в следственных и других процессуальных действиях, оперативно-разыскных мероприятиях, проводимых органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность", - рассказал член Постоянной комиссии по законодательству Виталий Уткин.

В ходе подготовки законопроекта к рассмотрению Палатой представителей во втором чтении конкретизировано его название. Он внесен в Палату представителей и принят в первом чтении с названием "Об изменении законов".-0-