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30 апреля 2021, 12:05

Депутаты приняли во втором чтении законопроект по вопросам техрегулирования и энергосбережения

Фото из архива
Фото из архива

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "Об изменении законов по вопросам технического регулирования и энергосбережения", передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект был принят в первом чтении 19 ноября 2020 года. При его доработке к рассмотрению во втором чтении его название было изменено.

Документом вносятся изменения и дополнения в Кодекс торгового мореплавания Беларуси, законы "O газоснабжении", "О государственном и мобилизационном материальных резервах", "Об использовании атомной энергии", "Об информации, информатизации и защите информации", "Об энергосбережении".

Положения этих законодательных актов корректируются с учетом изменившихся подходов в области технического нормирования и стандартизации, оценки соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия, а также приводятся в соответствие с законом "О нормативных правовых актах", указами Президента от 23 марта 2016 года №106 "О государственных программах и оказании государственной финансовой поддержки", от 25 июля 2016 года №289 "О порядке формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации государственных программ", от 16 октября 2009 года №510 "О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь" и от 16 октября 2017 года №376 "О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности".

Еще одна цель законопроекта - совершенствование этих законов с учетом практики их применения. "Так, изменения и дополнения, вносимые в Кодекс торгового мореплавания, направлены на развитие условий для наращивания потенциала торгового мореплавания под белорусским флагом", - рассказал член Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Владимир Синяк. Для этого проектом закона урегулированы вопросы деятельности классификационных обществ, осуществляющих наблюдение за судами и их классификацию. При доработке проект дополнен нормой, снимающей ограничение занятия должностей капитана судна, старшего помощника капитана судна, старшего механика и радиоспециалиста исключительно гражданами Беларуси.

Немало внимания уделено в законопроекте повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. В этих целях конкретизируется определение термина "норма расхода топливно-энергетических ресурсов" с учетом наработанной практики по установлению норм расхода топливно-энергетических ресурсов, свидетельствующей об отсутствии возможностей нормирования работ и услуг, не относящихся к производству продукции. Вводится определение понятия "предельный уровень потребления топливно-энергетических ресурсов". Уточняются полномочия Совета Министров в сфере энергосбережения в части установления целевых показателей энергосбережения, определения порядка их доведения, утверждения государственных программ в сфере энергосбережения и принятия мер по их реализации. Урегулированы особенности реализации госпрограммы в сфере энергосбережения, определены источники финансирования.

Проект закона содержит и нововведения, весьма ожидаемые хозяйствующими субъектами. Так, изменяется нижняя граница суммарного потребления топливно-энергетических ресурсов, при котором для юридических лиц устанавливаются нормы расхода этих ресурсов. Вместо 100 т условного топлива этот порог будет составлять 300 т.

Еще одна инновация - это установление срока действия норм расходов топливно-энергетических ресурсов на текущий год вместо календарного года. Это позволит распределить равномерно в течение года обращения юридических лиц в Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации и его региональные управления для согласования норм расхода топлива.

"Принятие проекта закона обеспечит системность правового регулирования общественных отношений в области технического регулирования, а также будет способствовать повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов", - добавил Владимир Синяк.-0-

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