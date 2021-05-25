Депутаты приняли заявление в связи с инцидентом с госфлагом Беларуси в Латвии

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва приняли заявление в связи с инцидентом с госфлагом Беларуси в Латвии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь с возмущением восприняли информацию о действиях в отношении Государственного флага Республики Беларусь в Риге. Данная акция является продолжением недружественной политики Латвии по отношению к Беларуси. Национальное собрание Беларуси расценивает это как нарушение норм международного права", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что провокационные действия латвийских чиновников разрушают остатки доверия между нашими государствами, создавая напряжение и отдаляя на неопределенный срок нормализацию отношений, - подчеркивается в заявлении. - Отмечаем, что неприемлемые действия Латвии не вызвали осуждения других европейских стран. А ведь именно такое молчаливое согласие размывает общепринятые основы межгосударственных отношений. Национальное собрание Республики Беларусь требует от политического руководства Латвии безотлагательного принятия мер по недопущению поддержки любых действий, направленных на дестабилизацию обстановки в сфере международных отношений".-0-

ИИХФ считает неприемлемым снятие Государственного флага Беларуси в Риге - Фазель