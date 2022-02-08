Депутаты проведут в июне международную конференцию к Году исторической памяти

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международную конференцию на тему "Историческая память: Победа, добытая единством", приуроченную к Году исторической памяти, планируется провести в июне, сообщил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании Совета Палаты представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

"В июне запланировано проведение международной конференции на тему "Историческая память: Победа, добытая единством", приуроченной к Году исторической памяти. Это хорошая возможность в широком кругу обсудить знаковые для нашей страны события, напомнить обществу о цене, заплаченной нашими предками за независимость и суверенитет Беларуси. Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации следует очень внимательно подойти к кругу приглашенных и наполнению этого мероприятия реальным содержанием", - сказал Владимир Андрейченко.

Спикер отметил, что депутаты планируют провести порядка 25 семинаров, выездных заседаний комиссий, круглых столов.

"В целом депутатам, работая в избирательных округах, нужно активно подключиться к проведению мероприятий в рамках Года исторической памяти, предусмотренных утвержденным правительством республиканским планом. В ближайшие недели надо очень серьезно поработать в округах по вопросам разъяснения сути изменений в Конституцию", - добавил Владимир Андрейченко.-0-