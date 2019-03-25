Депутаты рассчитывают на вступление в силу указа о платежах за участие в дорожном движении с 1 апреля

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект указа об изменении платежей за участие в дорожном движении сейчас находится на стадии подписания, поэтому документ вполне может заработать с 1 апреля. Об этом сообщил сегодня в пресс-центре БЕЛТА председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Рыбак.

"Сегодня указ находится в стадии подписания, поэтому нет ничего невозможного в том, что с 1 апреля он вступит в силу", - считает он.

При этом председатель комиссии отметил, что перед членами рабочей группы, созданной распоряжением премьер-министра, стояла достаточно жесткая задача. "Нужно было согласовать не только подходы, но и все технические моменты: это и работа средств контроля, и ЕРИП по взиманию платежей за пользование дорогами, и вопросы синхронизации всех баз, которые существуют у МВД, "Белтехосмотра", Минздрава и Минтруда в части льготников, людей с ограниченными возможностями, ветеранов Великой Отечественной войны", - пояснил он.

Как сообщалось, проект указа об изменении платежей за участие в дорожном движении внесен на рассмотрение в Администрацию Президента. Основные подходы, предложенные Минфином и одобренные правительством, - отвязать транспортный сбор от техосмотра и предусмотреть возможность его уплаты по месяцам, то есть непосредственно в тот период, когда собственник пользуется транспортным средством.

Проект указа, который выносился на общественное обсуждение, предполагал, что вместо госпошлины за выдачу разрешения на допуск к участию в движении с физлиц вводится плата за участие в дорожном движении. Ставки платы установят в базовых величинах, они будут зависеть от вида транспорта. Предусмотрены также новые сроки оплаты и скидки, фотофиксация нарушений.-0-

Все материалы брифинга можно прочитать по ссылке